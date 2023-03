Das ist Claudelle Deckert und Peter Olssons Liebesgeheimnis!

Das steckt also dahinter! Schauspielerin Claudelle Deckert (49) und Peter Olsson sind nun schon seit fast drei Jahren ein Paar – im Sommer 2021 haben sie sich sogar das Jawort gegeben. Vor der großen Feier am Tegernsee in Bayern hatte das Paar bereits standesamtlich in Kopenhagen geheiratet. Mittlerweile sind die glücklichen Turteltauben sogar nach Amsterdam ausgewandert! Doch wie machen die beiden das? Das ist Claudelle und Peters Geheimnis ihrer Liebe!

"Wir sind beide gleich verrückt", plaudert der PR-Manager im Interview mit Bunte aus. Dabei verweist er auf ihren Umzug ins Ausland. "Alles ganz spontan und sofort umgesetzt. Unsere Seelen schwingen im Gleichtakt. Wir sind uns total nahe", schwärmt er von seiner Beziehung zu der Schauspielerin. Zwar haben sie selbstverständlich auch mal Meinungsverschiedenheiten, doch auch dabei gehen sie immer respektvoll miteinander um. "Unsere seelenverwandte Kommunikation ist das, was uns zusammenschweißt", führt Peter aus. Zudem helfe er der Unter uns-Darstellerin dabei, ihre Träume zu verwirklichen. Claudelle stimmt dem zu: "Peter und ich sind ein perfektes Team."

Könnte sich die Blondine möglicherweise vorstellen, auch noch einmal Nachwuchs mit ihrem Liebsten zu bekommen? "Als wir zusammenkamen, hätte ich mir das sehr gut vorstellen können. Heute sind unsere Tiere unsere Babys", gibt Claudelle zu. Die beiden seien total tierverrückt und kümmern sich liebevoll um ihre Katzen, Hunde und Vögel.

Getty Images Claudelle Deckert und Peter Olsson, Juli 2022

ActionPress Claudelle Deckert und Peter Olsson im Oktober 2022 in Berlin

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert und Peter Olsson im Dezember 2022

