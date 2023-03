Mit 49 Jahren: Möchte Claudelle Deckert jetzt noch ein Kind?

Claudelle Deckert (49) ist seit Sommer 2021 verheiratet. Nach einem Jahr Liebe hatten sie und ihr Partner Peter Olsson in einer kleinen Zeremonie nur zu zweit in Kopenhagen geheiratet – und dann noch eine große Party am Tegernsee gefeiert. Jetzt steht für die Schauspielerin ein ganz neuer Lebensabschnitt an: Nach 22 Jahren ist sie bei Unter Uns ausgestiegen und jetzt mit ihrem Mann auch noch nach Amsterdam ausgewandert! Könnte Claudelle sich jetzt auch noch mal Nachwuchs vorstellen?

"Als wir zusammenkamen, hätte ich mir das sehr gut vorstellen können. Heute sind unsere Tiere unsere Babys", stellte Claudelle im Bunte-Pärcheninterview klar. Die beiden seien total tierverrückt – und kümmern sich aufopferungsvoll um ihre Katzen, Hunde und Vögel. Mit den tierischen Begleitern seiner Liebsten hatte sich Peter auch schon früh anfreunden müssen: "Als ich das erste Mal bei Claudelle wach geworden bin, starrten mich vier Augenpaare an – so nach dem Motto: 'Hey, wer bist du?'", berichtete er lachend.

Claudelle hat aus der Beziehung mit dem Fotografen Tom Lemke eine Tochter, die 1997 geboren wurde. Und Romy tritt auch schon in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter: Das Mama-Tochter-Duo ließ sich 2021 gemeinsam nackt für den Playboy ablichten.

Claudelle Deckert, "Unter uns"-Schauspielerin

Claudelle Deckert und Peter Olsson im Oktober 2022 in Berlin

Claudelle und Romy Deckert

