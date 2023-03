Drei Monate Beziehung: "Bachelor in Paradise"-Leon wird Papa

Leon Knudsen (35) wird bald Papa! Nachdem er in der aktuellen Bachelor in Paradise-Staffel sein Glück versucht hatte, fand er seine bessere Hälfte schließlich abseits der Kameras. Erst im Dezember verkündete der Kuppelshow-Star, mit seiner neuen Freundin Miriam zusammen zu sein. Nun heben sie ihre frische Beziehung bereits auf die nächste Stufe – Miriam und Leon erwarten nämlich ein Kind!

Auf Instagram verkündet das Paar die frohe Botschaft. Dort postet die Beauty nämlich ein vielsagendes Ultraschallbild mit niedlichen Kinderboots sowie ein verliebtes Bild mit ihrem Liebsten am Strand. Dazu schreibt die Blondine im absoluten Baby-Glück: "Wir freuen uns so sehr auf dich."

Wie Leon zuvor Promiflash verriet, kennt er seine Freundin seit vergangenem August. "Nach den ["Bachelor in Paradise"]-Dreharbeiten im Sommer haben wir uns über Bumble gematcht und dann bei einem Spaziergang an der Alster kennengelernt", verriet der Reality-TV-Star. "Es war für uns beide das beste erste Date, was wir je hatten", fügte er noch total verknallt hinzu.

Instagram / msmerci Leon Knudsen und seine Freundin verkünden ihre Schwangerschaft

Instagram / leon.virgo_ Leon Knudsen mit seiner Freundin an Weihnachten

Instagram / leon.virgo_ Leon Knudsen mit seiner neuen Freundin

