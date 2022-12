Nach "Bachelor in Paradise"-Fail: Leon hat eine Freundin!

Leon Knudsen (35) hat seine persönliche Mrs. Right doch noch gefunden! Der Reality-TV-Star wollte in der aktuellen Staffel von Bachelor in Paradise der Liebe eine neue Chance geben. Nachdem er zunächst Stephie Stark (27) näher kennengelernt hatte, bandelte er mit Christina Rusch (24) an – doch so richtig funkte es nicht. Der Hottie verließ die Show deshalb freiwillig. Doch nach den Dreharbeiten sollte es doch noch mit der Liebe klappen: Im Netz machte Leon nun seine neue Beziehung offiziell!

Auf Instagram postete der 35-Jährige nun zwei Schnappschüsse, auf denen er mit seiner neuen Freundin im Seychellen-Urlaub zu sehen ist. "Bei 'Bachelor in Paradise' hat es nicht gefunkt, danach aber umso mehr. Ich freue mich so sehr, dass du jetzt in meinem Leben bist", notierte Leon in der Bildunterschrift darunter. Mit weiteren Informationen über sein Glück hielt er sich aber noch zurück. Das Social-Media-Profil der Beauty verrät jedoch, dass sie Miriam heißt und als Steuerberaterin arbeitet.

Leons ehemalige Mitkandidaten freuten sich nach der Liebespleite im Paradies natürlich riesig für das Paar – und drückten das auch in der Kommentarspalte unter dem Posting aus. "Herzlichen Glückwunsch", schwärmte beispielsweise Jana-Maria Herz (30). Lara Honner (24) wünschte den Turteltauben ebenfalls viel Glück.

Instagram / leon.virgo_ Leon Knudsen mit seiner Freundin, Dezember 2022

Instagram / leon.virgo_ Leon Knudsen mit seiner Freundin an Weihnachten

RTL / René Lohse Leon Knudsen, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

