"Habe eine Erektion": "Bachelor in Paradise"-Leon wird heiß!

Hier sprühen die Funken! Bei Leon Knudsen (35) ging es in den vergangenen Folgen von Bachelor in Paradise ziemlich turbulent her. Eigentlich bandelte der Hamburger mit Stephie Stark (27) an, doch die zwei fanden heraus, dass sie doch nicht zusammenpassen. Wenig später machte er dann mit Christina Rusch (24) alias Shakira rum, was in der Villa für Aufruhr sorgte. Die heiße Action setzten Leon und Shakira nun offenbar fort!

In der vierten Folge der Kuppelshow machte der 35-Jährige zunächst einen Witz und fragte die Beauty vor allen anderen Kandidaten im Pool, ob sie Bock habe, rumzumachen. Das sorgte für Gelächter bei allen – doch die beiden Singles setzten das direkt in die Tat um! Auf einem Daybed knutschten sie wild herum. Wie gut ihm das gefiel, teilte Leon ihr auch ganz ungeniert mit: "Jetzt habe ich eine Erektion!" Shakira kicherte daraufhin zufrieden.

Doch über das Sexuelle hinaus schien es nicht zu gehen. Die beiden verstanden sich zwar gut, doch Leon fand auch den Neuzuwachs Christina Nicolardi (28) interessant. Obwohl Shakira zwar deutlich machte, dass sie auch etwas Festes mit ihm haben wollen würde, machte Leon seinen Standpunkt in der Nacht der Rosen deutlich und übergab seine Rose an Christina N. "Diese Entscheidung war alles andere als einfach für mich. Ich bin aber sehr froh, dass du im Paradies bist und ich möchte dich unbedingt weiter kennenlernen", erklärte er.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Bachelor in Paradise, RTL Leon und Shakira, "Bachelor in Paradise" 2022

RTL / René Lohse Christina Shakira, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Bachelor in Paradise, RTL+ Leon und Christina N. bei "Bachelor in Paradise"

