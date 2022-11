"Bachelor in Paradise"-Tom bezeichnet Shakira wütend als Hoe

Die Enttäuschungen bei Bachelor in Paradise nimmt neue Ausmaße an. Christina Rusch (24) kam als Nachzüglerin in die Villa und hatte mit Tom Bober direkt eine Verbindung. Von Beginn an hat die Harmonie gestimmt und schnell kamen sie sich näher. In der vergangenen Folge haben sich Leon Knudsen (35) und Christina alias "Shakira" zu einem Gespräch zurückgezogen – bei dem es zu einem knutschenden Happy End kam. Mit der Situation wusste Tom wohl nicht umzugehen.

Um seinem Frust freien Lauf zu lassen, redete Tom mit den Bewohnern der Villa. Bei Danilo konnte er seine Gefühle nicht mehr zurückhalten und geriet schnell in Rage. "Genauso, wie sie heute agiert hat, habe ich sie auch eingeschätzt. Weil sie so eine Hoe ist", brach es aus dem Halbbrasilianer heraus. Danilo versuchte ihn zu beruhigen und zu erklären, dass solche Bezeichnungen gar nicht gehen würden. Auch im weiteren Verlauf der Folge konnte Tom seine Enttäuschung nicht zurückhalten. "Das ist ein absolutes No-Go", äußerte er sich, nachdem Shakira ihm die Situation direkt nach dem Kuss gebeichtet hatte.

Weil zu so einer Situation immer zwei Personen gehören, nahm Tom sich Leon deswegen beiseite. "Ich bin derbe enttäuscht von dir", brachte Tom dem Spanier seine Gefühle entgegen. Die beiden Jungs hatten sich eigentlich bestens verstanden – dass sich daraus noch eine Bromance entwickelt, kann Leon jetzt wahrscheinlich vergessen.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+

RTL / René Lohse Tom Bober, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

RTL Christina Rusch, Bachelor-Teilnehmerin 2022

RTL / René Lohse Leon Knudsen, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

