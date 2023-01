So hat Leon Knudsen seine neue Freundin Miriam kennengelernt

Leon Knudsen (35) packt über sein Liebesleben aus! Nachdem er in der aktuellen Bachelor in Paradise-Staffel sein Glück versucht hatte, fand er seine bessere Hälfte schließlich abseits der Kameras: Der Kuppelshow-Star hat eine neue Freundin! Das verkündete er stolz an Weihnachten. Er und Miriam haben bereits einen gemeinsamen Liebesurlaub auf den Seychellen verbracht und auch die Feiertage zusammen zelebriert. Doch wie lange sind die zwei eigentlich schon zusammen? Promiflash verrät Leon jetzt ihre Kennenlerngeschichte!

"Wir sind schon etwas länger zusammen, aber genau können wir es gar nicht sagen. [...] Wir haben kein festes Datum für unser Zusammenkommen. Kennen tun wir uns seit circa Mitte August", enthüllt der Influencer im Interview. "Nach den ['Bachelor in Paradise']-Dreharbeiten im Sommer haben wir uns über [die Datingapp] Bumble gematcht und dann bei einem Spaziergang an der Alster kennengelernt", verrät Leon weiter. "Es war für uns beide das beste erste Date, was wir je hatten." Sie hätten damals tolle Gespräche geführt und darüber total die Zeit vergessen.

"Danach war klar, dass wir uns weiter sehen wollen, allerdings kam dann erst mal noch eine USA-Reise von Miriam dazwischen und bis zum nächsten Treffen hat es etwas gedauert", erinnert sich Leon. "Wir hatten beide etwas Angst, dass es nach der Reise zwischen uns anders sein könnte – aber wenn es passt, dann passt es." Danach sei es sogar noch schöner zwischen ihnen gewesen.

Instagram / leon.virgo_ Leon Knudsen mit seiner Freundin an Weihnachten

