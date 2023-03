Familiennest ade: Jessica Haller zieht aus ihrer Ibiza-Villa

Jessica Haller (32) ist voll im Stress! Die Influencerin und ihr Mann Johannes (35) lernten sich 2017 bei Die Bachelorette kennen. Seit dem Frühjahr vergangenen Jahres lebt das Paar mit Töchterchen Hailey-Su (1) in einer luxuriösen Villa auf Ibiza. Aufgrund zweier Einbrüche, die 2022 stattgefunden hatten, machte sich die Familie auf die Suche nach einem neuen Heim. Nun lässt Jessica ihre Follower an dem Umzugstrubel teilhaben!

"In einer Stunde kommt das Umzugsunternehmen und ich kann nicht glauben, dass wir wirklich das Haus verlassen", gab die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story zu. Umgeben von Kisten und tatkräftigen Helfern muss sie sich auf die Übergabe vorbereiten: "Am 15. [März] möchte der Besitzer einziehen. Bis dahin müssen wir alles picobello machen." Der Abschied scheint der Beauty alles andere als leicht zu fallen: "Ich werde dieses Haus so vermissen. Wir haben hier so viel gelacht."

Doch anstatt bereits im neu eingerichteten Apartment zu übernachten, will das Paar mit ihren Freunden und der Familie bis zum Schluss im bisherigen Domizil bleiben. "Wir nutzen das Haus bis zur letzten Sekunde aus", stellte Jessi klar.

Instagram / jessica_haller Jessica und Johannes Haller bei ihrer zweiten Hochzeit, 2022

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

