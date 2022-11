Während sie schlief: Zweiter Einbruch bei Jessica Haller!

Jessica Haller (32) musste diesen Albtraum gleich zweimal erleben! Bereits im Juli meldete sich die ehemalige Bachelorette mit beunruhigenden Neuigkeiten: Bei ihr und ihrem Mann Johannes Haller (34) wurde eingebrochen. Der gesamte Schmuck der einstigen Rosenverteilerin wurde gestohlen – unter anderem ihr Ehering. Doch als wäre das noch nicht genug, berichtete die Mutter einer Tochter jetzt von einem weiteren Drama: Nur wenige Wochen später wurde bei den Hallers erneut eingebrochen!

"Ich habe erzählt, dass bei uns eingebrochen wurde. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte dann wochenlang wirklich immer, wenn ich mit Hailey ins Bett gegangen bin, Bauchschmerzen und habe teilweise auch von Einbrüchen geträumt", erinnerte sich die 32-Jährige in ihrer Instagram-Story an das mulmige Gefühl. Ausgerechnet als sich langsam wieder Normalität eingestellt hatte, folgte der zweite Schockmoment. "Nach Wochen wurde nochmal bei uns eingebrochen. [...] Da haben wir alle geschlafen!", erzählte Jessi. Sie könne es heute noch kaum fassen, dass sie von den Dieben nicht das Geringste gehört hatte.

Inzwischen hat Jessi auch dieses Erlebnis halbwegs verarbeitet. Sie und Johannes haben allerhand Vorkehrungen getroffen: "Wir haben wirklich alles sicher gemacht, damit das nicht noch mal passieren kann." Unter anderem hätten sie nun auch Security. Trotzdem wollen die beiden nicht länger in ihrem Haus bleiben. "Deswegen werden wir auch umziehen. So schön es auch ist, so ruhig zu leben, ist es für mich nicht tragbar", betonte Jessica.

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im August 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de