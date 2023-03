Neues Dokument aufgetaucht: Youssoufa Moukoko doch nicht 18?

Ist Youssoufa Moukoko (18) doch schon viel älter? Der Nachwuchsstürmer von Borussia Dortmund ist mit seinen 18 Jahren bereits ein richtiges Ausnahmetalent. Im November 2020 feierte der damals 16-Jährige sein Debüt auf dem Platz. Damit ist der Kicker der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten. Doch immer wieder gab es Spekulationen, dass Youssoufa bereits viel älter ist. Nun sind wohl neue Dokumente aufgetaucht.

Es handelt sich dabei um die Kopie einer Geburtsurkunde, die Bunte bei Recherchen entdeckte, ausgestellt in Yaoundé (Kamerun) auf den Namen "Youssoufa Mohamadou". Das Geburtsdatum des Kindes ist der 19. Juli 2000. Somit wäre er vier Jahre älter als bisher angenommen. Die Echtheit lässt sich allerdings nicht verifizieren. Youssoufa wollte eine Veröffentlichung der Urkunde jedoch unbedingt verhindern: Einen Tag vor seinem ersten Länderspiel im November 2022 ließ er sie gerichtlich verbieten. Die Zeitschrift klagte und im Februar kippte das Landgericht Frankfurt das Verbot schließlich.

Youssoufas Geburt wurde 2016 in Deutschland nachbeurkundet. Der Kicker besitzt also offizielle Dokumente, die seinen Geburtstag auf den 20. November 2004 festlegen. Seine Anwältin betonte gegenüber BILD, dass "sämtliche uns vorliegende offizielle Dokumente (ausgestellt sowohl von Behörden aus Kamerun als auch aus Deutschland)" das Geburtsdatum 2004 bestätigten. Darunter sei auch die "echte Geburtsurkunde" der Tormaschine. Auf Grundlage welcher Unterlagen die Nachbeurkundung in Deutschland zustande kam, sagt das Standesamt allerdings nicht.

Getty Images Youssoufa Moukoko, Fußball-Youngster

