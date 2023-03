Prinz Harry und Meghan bekommen bei Krönung "kalte Schulter"

Für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) kann es ungemütlich werden. Im September 2022 wurde die Welt von der Nachricht erschüttert, dass Queen Elizabeth II. (✝96) nach über 70 Jahren Regentschaft verstorben ist. Deshalb nahm ihr Sohn Charles (74) ihren Platz ein, allerdings wurde er bislang noch nicht offiziell zum König gekrönt. Das wird kommenden Mai nachgeholt – doch Harry und Meghan scheinen bei der Feierlichkeit eher unerwünscht zu sein.

Die in den USA lebenden Royals werden wohl nicht die beliebtesten Gäste bei der Krönung sein. "Sehr viele Verwandte werden ihnen die kalte Schulter zeigen. Einer sagte zu mir: 'Ich hoffe, sie werden in Island sitzen'", verriet nun ein Freund der Familie gegenüber MailOnline. So wollen viele Angehörige des britischen Königshauses nichts mehr mit dem Sohn von König Charles und seiner Frau zu tun haben und auch nicht mit ihnen verkehren müssen. Aus diesem Grund sollen Prinz Williams (40) Bruder und seine Frau auch nicht auf dem königlichen Balkon sitzen.

Aber warum ist man so schlecht auf das Paar gestimmt? Ende vergangenen Jahres hatten die Eltern zweier Kinder ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan" herausgebracht, in der sie über die Verhältnisse im britischen Königshaus aufklären. Als wäre das noch nicht genug, ließ Harry die royale Familie in seiner Autobiografie "Reserve" ebenfalls in keinem guten Licht dastehen.

Getty Images König Charles im März 2023

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry, Dezember 2022

Getty Images Prinz Harry, 2019 in Tokio

