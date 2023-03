So viel hat Anna Maria Damm in Schwangerschaft zugenommen

Neue Infos zur Schwangerschaft! Anna Maria Damm (26) ist eine erfolgreiche Influencerin. Bekannt wurde die Brünette 2013 durch ihre Teilnahme an der Modelshow Germanys Next Topmodel. Doch nicht nur beruflich ist sie erfolgreich. Seit 2018 sind Anna und Julian Gutjahr (26) außerdem stolze Eltern der kleinen Eliana. Im November 2022 verkündete das Traumpaar dann erfreuliche Neuigkeiten: Sie erwarten ein weiteres Kind. Nun sprach Anna offen über ihre Gewichtsveränderung in der Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story antwortete die 26-Jährige jetzt auf Fragen ihrer Follower. Einer von ihnen wollte wissen, wie viel sie seit der Schwangerschaft zugenommen habe. "Bisher sind es circa zehn Kilogramm", beantwortete Anna die Nachfrage. Jedoch stellte sie auch klar: "Im Vergleich zu der ersten Schwangerschaft ist das noch gar nichts." Wie sie in einer weiteren Antwort teilte, hatte die Influencerin damals zwischen 29 und 31 Kilogramm zugenommen.

Ihre Tochter Eliana scheint sich auf den Nachwuchs zu freuen! Als ein weiterer Fan wissen wollte, ob sich die beiden Töchter ein Zimmer teilen werden, verriet Anna: "Ja, das ist zumindest Elianas Wunsch." Trotzdem wolle die Mutter noch nichts final entscheiden. "Wir werden es am Anfang mal ausprobieren und dann schauen, wie es mit der Zeit wird", schrieb sie.

Anna Maria Damm mit ihrer Familie an Weihnachten 2022

Anna Maria Damm, 2023

Anna Maria Damm im Februar 2023

