Das fingen die TV-Kameras bei den Oscars 2023 nicht ein!

Die Zuschauer bekamen nicht alles zu sehen! Noch bis vor wenigen Stunden fand in Los Angeles die wohl wichtigste Filmverleihung Hollywoods statt – zum bereits 95. Mal waren die Oscars verliehen worden. Megastars wie Jamie Lee Curtis (64) oder auch Brendan Fraser (54) durften sich über ihren allerersten Goldjungen freuen. Diese emotionalen Momente durften die Fans im TV hautnah miterleben. Dennoch gab es reichlich Augenblicke, die die Kameralinsen nicht einfangen konnten!

Julia Louis-Dreyfus (62) war ebenfalls zu den Oscars eingeladen – sie wählte für den glamourösen Anlass eine schicke Robe, die mit Diamanten besetzt war. Da diese jedoch sehr eng geschnitten war, entpuppte sich das Treppensteigen zur echten Sporteinheit. "Das war ein Work-out", gab die 62-Jährige ganz außer Atem von sich. Jamie Lee Curtis gewann an dem Abend ihren ersten Goldjungen und bezeichnete diesen Moment auf der Pressekonferenz als "Nervenkitzel ihres Lebens." Lady Gaga (36) posierte ebenfalls auf dem roten Teppich – und brachte so manchen Fotografen augenscheinlich damit ins Straucheln. Einer stolperte sogar und landete auf dem Boden. Die Musikerin half im kurzerhand hoch, was im TV nicht zu sehen war.

Viele Promis hatten bei den Oscars ihre Partner mit im Schlepptau – so auch Halle Berry (56). Während das einstige Bondgirl im Blitzlichtgewitter der Paparazzi einen atemberaubenden Auftritt hinlegte, hielt sich ihr Liebster Van Hunt (53) eher im Hintergrund und hielt die ganze Zeit über Halles Handtasche. Viele andere Schauspieler machten den Red Carpet zudem zu einer Art Familienangelegenheit. So erschien Colin Farrell (46) mit seinem Sohn Henry. Salma Hayek kam ebenfalls mit ihrer Tochter Valentina – diese niedlichen Momente waren den Kameras jedoch entgangen.

