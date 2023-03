Michelle Yeoh gewinnt den Oscar als beste Hauptdarstellerin!

Die diesjährige 95. Oscar-Verleihung ist in vollem Gange! Auf dem roten Teppich zeigte sich die Crème de la Crème Hollywoods in umwerfenden Outfits. Bisher konnte sich Jamie Lee Curtis (64) über ihre Auszeichnung als "Beste Nebendarstellerin" in "Everything Everywhere All at Once" freuen. Genau wie Ke Huy Quan, der als "Bester Nebendarsteller" im selben Film ausgezeichnet wurde! Der diesjährige Oscar in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" ging an Michelle Yeoh (60)!

Michelle darf sich über den Goldjungen für ihre schauspielerische Leistung in "Everything Everywhere All at Once" freuen! Sie konnte sich mit ihrer Rolle gegen große Namen der Szene durchsetzen: Ana de Armas (34), Cate Blanchett (53), Michelle Williams (42) und Andrea Riseborough (41) waren ebenfalls nominiert. Den Sieg konnte sie kaum fassen: "An alle kleinen Jungs und Mädels, die aussehen wie ich und das jetzt sehen. Dies beweist, dass Träume wahr werden können. Und Ladys – lasst euch niemals sagen, dass eure besten Jahre bereits hinter euch sind."

Michelle wurde zum ersten Mal für einen Oscar nominiert. Das ist nicht nur für sie besonders, denn sie ist ebenfalls die erste asiatische Schauspielerin, die sich darüber freuen konnte! In einem Interview mit BBC äußerte die 60-Jährige, der Sieg sei für die gesamte Gemeinschaft von Asiaten, deren Geschichten erzählt werden müssen.

