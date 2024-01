Neue Fotos: Stolze Oma Michelle Yeoh kuschelt mit Enkelkind!

Sie zeigt ihre Freude im Netz! Michelle Yeoh (61) ist vor allem für ihre Rolle im Film "Die Geisha" aus dem Jahr 2005 bekannt. Zuletzt war die malaysische Schauspielerin in dem Marvel-Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" zu sehen. Fernab der Kameras gewährt der TV-Star auf den sozialen Medien dabei vermehrt Einblicke in sein Privatleben. So auch jetzt – Michelle teilt zuckersüße Fotos mit ihrem Enkelkind!

Auf Instagram postet die 61-Jährige mehrere niedliche Schnappschüsse des kleinen Sprosses, der den klangvollen Namen Maxime trägt. Dabei hält sie das Neugeborene auf dem Arm und schaut ihm stolz in das winzige Gesicht. Auf einem weiteren Bild strahlen Michelle, ihr Ehemann Jean Todt (77) und dessen Sohn Nicolas mit seiner Ehefrau Darina in die Kamera – mit dabei der neue Familienzuwachs.

Wenige Momente zuvor verwirrte Michelle zunächst mit einem Post von dem Fuß des Babys das Netz. So dachten ihre Fans, dass der Filmstar Mutter geworden sei. Dies klärte die 61-Jährige aber prompt auf. "Danke, lieber Nicolas und liebe Darina, dass ihr uns zu den glücklichsten und stolzesten Großeltern macht! Willkommen Baby Maxime", schrieb sie.

Instagram / michelleyeoh_official Michelle Yeoh, Jean Todt, Nicolas Todt mit Ehefrau Darina und Baby Maxime

Getty Images Michelle Yeoh und Jean Todt bei der Bafta Awards Nominees Party 2023

Instagram / michelleyeoh_official Michelle Yeoh mit einem Baby

