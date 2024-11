Unerfüllter Kinderwunsch macht Michelle Yeoh sehr traurig

Michelle Yeoh (62) teilte ihr trauriges Schicksal. Die Schauspielerin kann keine eigenen Kinder bekommen. "Vielleicht ist das die größte Traurigkeit in meinem Leben, dass ich keine Kinder haben kann", offenbarte die "Everything Everywhere All at Once"-Darstellerin vor wenigen Tagen im Interview mit The Sunday Times. Dennoch blickt sie ohne Wehmut auf ihr Leben: "Das Schöne ist, dass ich sechs Patenkinder habe, viele Neffen und Nichten. Ich lebe nicht mit Bedauern, weil ich immer 110 Prozent gegeben habe. Ich habe alles getan, damit es klappt, und manchmal ist selbst das nicht genug, man muss dazu in der Lage sein."

Ihr unerfüllter Kinderwunsch war der Grund, weshalb sich Michelle von ihrem ehemaligen Mann Dickson Poon scheiden ließ. Die Schauspielerin und der Wirtschaftsunternehmer waren von 1988 bis 1992 verheiratet. Während der Ehe erfuhr Michelle, dass sie keine eigenen Kinder bekommen könne. Die "Wicked"-Darstellerin erklärte: "Wir haben alles getan, was notwendig war. Leider war ich körperlich dazu nicht in der Lage." Sie wusste, dass ihr Ex-Mann viele Kinder haben wollte. Dickson Poon wünschte sich vor allem Söhne, die sein Erbe weiterführen könnten. Michelle und er beendeten aus diesem Grund die Ehe. "Man muss lernen, loszulassen, und manchmal hilft das Loslassen, um weiterzukommen", sagte Michelle im Interview.

Für Michelle läuft es heute in der Liebe sehr gut. Die Schauspielerin heiratete im vergangenen Jahr Jean Todt (78), den ehemaligen Ferrari-Teamchef. Im Januar wurde sie Großmutter des Kindes von Jeans Sohn Nicolas. "Danke, lieber Nicolas und Darina, dass ihr uns zu den glücklichsten und stolzesten Großeltern gemacht habt! Willkommen, Baby Maxime", schwärmte Michelle unter einem gemeinsamen Bild auf Instagram.

Getty Images North America Michelle Yeoh auf der Gold Gala, Mai 2024 in Los Angeles

Instagram / michelleyeoh_official Jean Todt und Michelle Yeoh

