Mutter geworden? Michelle Yeoh verwirrt Fans mit Baby-Foto

Michelle Yeoh (61) verwirrt ihre Fans! Die Schauspielerin hat ein aufregendes Jahr hinter sich: Bei der Oscar-Verleihung 2023 hat sie ihren allerersten Goldmann in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" gewonnen. Außerdem heiratete die "Everything Everywhere All at Once"-Darstellerin nach 19 gemeinsamen Jahren ihren Partner Jean Todt (77). War nun etwa Nachwuchs auf dem Weg? Im Netz teilt Michelle jedenfalls ein vielsagendes Bild...

"Ein kleines Wunder am ersten Tag des Jahres 2024. Wir sind so gesegnet... ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich über dieses ganz besondere Bündel Freude bin", schreibt die Film-Bekanntheit auf Instagram zu einem Foto eines Babyfüßchens. Einige Stunden lässt Michelle ihre Fans daraufhin im Dunkeln tappen – mit einem weiteren Posting klärt sie schließlich auf: Ihr Mann und sie sind Großeltern geworden!

"Danke, lieber Nicolas und Darina, dass ihr uns zu den glücklichsten und stolzesten Großeltern gemacht habt! Willkommen, Baby Maxime", schwärmt Michelle unter einem niedlichen Bild, auf dem sie und ihr Ehemann überglücklich lächeln und offenbar ihr Enkelkind bewundern. Nicolas ist der Sohn von Jean – Michelle selbst hat keine Kinder.

Getty Images Michelle Yeoh auf der Vanity Fair Oscar Party im März 2023

Instagram / michelleyeoh_official Michelle Yeoh mit einem Baby

Instagram / michelleyeoh_official Jean Todt und Michelle Yeoh

