Stück Geschichte: "Im Westen nichts Neues" glänzt bei Oscars

Deutschland glänzt bei den Oscars! Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit: Zum bereits 95. Mal wurde in Hollywood die wohl wichtigste Filmtrophäe verliehen –auch Deutschland ging mit einem exzellenten Streifen an den Start. Das Kriegsdrama Im Westen nichts Neues wurde insgesamt gleich neunmal für einen Goldjungen nominiert. Davon räumte die Literaturverfilmung gleich vier Preise ab – und schreibt damit Geschichte! Denn die Netflix-Produktion ist somit erst das vierte deutsche Werk, das den Oscar als bester internationaler Film geholt hat. "Oh Gott, das bedeutet uns so viel", schwärmte Regisseur Edward Berger in seiner Rede.

