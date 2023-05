So war es für "Im Westen Nichts Neues"-Stars bei den Oscars!

Die Im Westen Nichts Neues-Stars plaudern aus dem Nähkästchen! Im vergangenen September erschien die Neuverfilmung des Kriegsdramas auf Netflix. In den Hauptrollen waren unter anderem Felix Kammerer und Albrecht Schuch (37) zu sehen. Kürzlich sahnte der Streifen unter der Regie von Edward Berger gleich vier Oskars ab – mehr als jeder andere deutsche Film zuvor. Nun verraten Felix und Albrecht gegenüber Pomiflash, wie es bei der Oscarverleihung war!

In einem exklusiven Interview beim Deutschen Filmpreis in Berlin teilten die zwei Schauspieler ihre Eindrücke während der Oscars mit Promiflash. "Es war super dort! Es hat sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein!", erklärt Felix stolz. Für ihn war das sein erster Kinofilm und dann direkt in der Hauptrolle als Paul Bäumer. Albrecht nahm die Verleihung als sehr überfordernd wahr. "Die Zeremonie selbst hat aber sehr viel Spaß gemacht. Es war irre, dort auf Menschen zu stoßen, die ich selbst als Zuschauer im Kino erlebe und die mich wirklich sehr inspirieren", plaudert der Schauspieler aus, der in dem Streifen den Stanislaus Katczinsky verkörpert.

Zu Albrechts absoluten Lieblingsstars zählen unter anderem Cate Blanchett (54), Brendan Gleeson (68), Phoebe Waller-Bridge (37) und Frances McDormand (65). "Die wirkten auch so zwischenmenschlich, das war ganz cool", schwärmt der 37-Jährige. Zudem fand es der Jenaer praktisch, dass es alle fünfzehn Minuten eine Pause bei den Oscars gab: "Da konnte man aufs Klo gehen und was essen und trinken."

Courtesy of Netflix Felix Kammerer in "Im Westen nichts Neues"

Getty Images Daniel Brühl, Edward Berger, Malte Grunert, Albrecht Schuch and Felix Kammerer bei den Oscars 2023

Netflix / Reiner Bajo Albrecht Schuch in "Im Westen nichts Neues"

