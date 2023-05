Neun Filmpreise: Darum hat "Im Westen nichts Neues" Erfolg!

Im Westen Nichts Neues hat mal wieder abgesahnt! Seit der Veröffentlichung im vergangenen September ist der Kriegsfilm regelrecht durch die Decke gegangen: Das Werk wurde unter anderem mit sieben BAFTA Awards und vier Oscars ausgezeichnet. Auch beim Deutschen Filmpreis war der Streifen mehrfach nominiert und konnte am Ende in neun Kategorien gewinnen. Doch warum ist "Im Westen nichts Neues" so erfolgreich?

Der Hauptdarsteller Felix Kammerer erzählt Promiflash: "Ich glaube, der dockt natürlich an die Aktualität an, aber auf der anderen Seite ist das ein universelles Thema, das uns alle betrifft und uns grundsätzlich auch über das Menschsein nachdenken lässt." Dass der Film gesehen werde und so erfolgreich sei, sei für ihn ein krasses Privileg.

"Die einzige Idee, die ich habe, ist die Romanvorlage", vermutet hingegen der Stanislaus-Darsteller Albrecht Schuch (37). Das Buch gehe von Herzen zu Herzen. "Und es hört leider nicht auf, dass es relevant ist. Es hört leider nicht auf, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Die Message ist so glasklar und so berührend", führte der gebürtige Jenaer weiter aus

Anzeige

Courtesy of Netflix Felix Kammerer in "Im Westen nichts Neues"

Anzeige

Getty Images Felix Kammerer und Albrecht Schuch beim Deutschen Filmpreis 2023

Anzeige

Getty Images Edward Berger, Felix Kammerer, Malte Grunert und Albrecht Schuch beim Deutschen Filmpreis in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de