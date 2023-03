Bachelor-Spoiler: Diese Frauen packen freiwillig ihre Koffer

Diese beiden Frauen geben dem Rosenkavalier einen Korb! David Jackson ist derzeit als neuer Bachelor auf der Suche nach der großen Liebe und entscheidet wöchentlich, welche Frauen er weiterhin kennenlernen möchte. Doch schon in der letzten Folge lief es nicht so rosig für den Junggesellen, denn Kandidatin Danielle Hein verließ die Kuppelshow freiwillig. Auch die neue Bachelor-Folge hat es in sich, denn gleich zwei Damen steigen aus!

+++Spoiler-Warnung+++

Bereits zu Beginn der Folge verlässt Kandidatin Lisa Roth die Mädelsvilla aus "familiären Gründen". Als Giovanna endlich die Chance bekommt, David näher kennenzulernen, geraten die beiden heftig aneinander. Der Grund: Der Rosenkavalier erzählt auf dem Gruppendate, dass ihm sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in einer Partnerschaft wichtig seien. Anschließend lädt er Xenia auf sein Einzeldate ein, die ihm sehr gegensätzlich ist. Als Giovanna zurück in der Mädelsvilla ist, erzählt sie wütend, dass David Unterschiede wichtiger als Gemeinsamkeiten seien.

Dass er das so nie gesagt habe, stellt David später klar. Daraufhin droht die 27-Jährige: "Ich gehe morgen nach Hause, das sage ich euch!" Diese Aussage nimmt die Italienerin anschließend wieder zurück, als David sie zur Rede stellt und beide das Missverständnis aus der Welt schaffen. Doch dann der nächste Schock: Kandidatin Fiona Bliedtner gibt dem Bachelor einen Korb bei der Rosenvergabe. "Ich habe gemerkt, dass das glaube ich nicht matcht mit uns", gesteht sie.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Giovanna

Anzeige

Der Bachelor, RTL Giovanna, David und Chiara bei "Der Bachelor"

Anzeige

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Fiona

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de