Freiwilliger Bachelor-Exit: Danielle möchte ganz schnell weg

Diese Bachelor-Kandidatin packt ihre Koffer unaufgefordert! Seit dem 1. März läuft das beliebte Datingformat wieder über die deutschen Fernseher. Der Influencer David Jackson macht sich dieses Jahr auf die Suche nach der großen Liebe und verteilt Rosen an seine potenziellen Herzensdamen. Vergangene Woche mussten Mariam, Dahwi und Nevin nach Hause gehen. Aber Danielle Hein verließ heute sogar aus freien Stücken die Villa!

"Ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte und ich mir ganz ganz sicher bin, dass bei mir auch keine Gefühle kommen werden", verriet die angehende Psychotherapeutin. Gegenüber den anderen Frauen offenbarte Danielle, dass sie bereits in der ersten Entscheidungsnacht überlegt hatte, die Rose abzulehnen – und plötzlich konnte es offenbar nicht schnell genug gehen. Im Interview saß die Münchnerin bereits auf gepackten Taschen. "Ich kann jetzt keine Sekunde länger mehr hierbleiben", platze es aus ihr raus.

Diese Entscheidung kommt überraschend, denn Danielle hatte sich in der ersten Folge noch richtig ins Zeug gelegt. Um aus der Masse an Single-Ladys heraus zu stechen, war die 28-Jährige in die Vollen gegangen. "Ich muss ihm ein Glas Sekt bringen", hatte sie erklärt und ihr Vorhaben prompt in die Tat umgesetzt.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

Danielle Hein, "Bachelor"-Kandidatin 2023

David Jackson, Content-Creator

Danielle Hein, "Der Bachelor"-Kandidatin

