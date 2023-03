Bald? Brooklyn Peltz-Beckham möchte Kinder mit Nicola!

Brooklyn Peltz-Beckham (24) kann es augenscheinlich kaum erwarten, endlich eine Familie zu gründen! Im vergangenen Jahr hatte er seiner Liebsten Nicola (28) in einer pompösen Zeremonie das Jawort gegeben. Auch wenn die Hochzeit rückblickend wohl nicht ganz ohne Vorkommnisse verlief, sind beide noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Deswegen möchte Brooklyn auch unbedingt ein Baby mit ihrem Gatten bekommen – ist sein Schatz denn schon bereit dafür?

Im Interview mit Cosmopolitan plauderte Nicola nun ein wenig aus dem Nähkästchen. "Brooklyn will jetzt unbedingt Kinder, aber ich möchte erst noch ein paar Dinge in meiner Karriere machen", verriet die 28-Jährige. Bevor die Eheleute sich ganz auf die Familienplanung fokussieren können, müssten sie noch ein paar Dinge erledigen. "Wir brauchen zuerst ein Haus, besonders weil wir so viele Welpen haben", erklärte Nicola weiter.

Möglicherweise fügt Brooklyn seinen Tattoos dann ja bald noch ein paar weitere hinzu – vielleicht von ihrem gemeinsamen Nachwuchs. Denn der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) ließ sich bereits zu Ehren seiner Frau 20-mal mit der Nadel stechen. Erst vor wenigen Wochen hatte er stolz sein neuestes Tattoo – ein Porträt von Nicola – auf seinem Arm via Instagram präsentiert.

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, Weihnachten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de