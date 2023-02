Neues Tattoo: Brooklyn Beckham trägt Nicolas Gesicht auf Arm

Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz-Beckham (28) gehen nun schon seit rund drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Ihrer Beziehung hatten der Sohn von Victoria Beckham (48) und die Schauspielerin im vergangenen Jahr mit einer glamourösen Hochzeit die Krone aufgesetzt. Die Liebe der beiden geht bis unter die Haut – mehr als 20 Tattoos ließ sich der Fotograf bereits zu Ehren seiner Frau stechen. Nun kam ein riesiges Kunstwerk dazu: Brooklyns Oberarm ziert nun ein Porträt von Nicola!

Seinen bisher größten Liebesbeweis aus Tinte präsentiert der 23-Jährige jetzt bei einem Interview mit E! News in einem Clip auf Instagram. Stolz zeigt er seinen rechten Oberarm in die Kamera, auf dem das Gesicht seiner Frau verewigt wurde."Sie machen sehr süchtig, vor allem, wenn man jemanden liebt", erklärt Brooklyn in der Show. Sein erstes Liebestattoo habe er sich sogar schon kurz nach dem Beginn ihrer Beziehung tätowieren lassen.

Und was sagen die Fans des Briten zu seinem neuen Körperkunstwerk? Einige User scheinen nicht sonderlich begeistert davon zu sein: "Das ist kein gutes Tattoo, er hätte sich zumindest einen besseren Künstler leisten können", meint ein Follower. Ein Weiterer findet es sogar "toxisch", dass der Beckham-Nachwuchs so viele Liebestattoos hat.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham im Dezember 2021

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im November 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

