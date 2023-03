Königin Sonja von Norwegen erlitt mehrere Fehlgeburten

Königin Sonja (85) spricht über schmerzhafte Momente in ihrer Vergangenheit. Die Royal-Lady hatte 1959 König Harald von Norwegen (86) kennengelernt, den sie am 29. August 1968 schließlich heiraten durfte. Drei Jahre später kam ihr erster gemeinsamer Nachwuchs auf die Welt – Prinzessin Märtha Louise (51), 1973 wurde Kronprinz Haakon (49) geboren. Dass ihre Schwangerschaften alles andere als einfach waren, verriet die zweifache Mutter jetzt: Denn Sonja erlitt mehrere Fehlgeburten.

Im Interview mit der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang erinnerte sich die 85-Jährige nun zurück und berichtete, dass sie 1970 während eines Aufenthalts auf einer Jacht mit Blutungen zu kämpfen hatte. "Ich wurde an der Seite des Schiffes heruntergezogen und in Fredrikstad ins Krankenhaus eingeliefert. Es war so grausam, weil so viele Fremde dort standen und mich willkommen hießen", erklärte Sonja.

Nur zwei Jahre später musste sie denselben Schicksalsschlag erneut verkraften und verlor ein weiteres Baby. "Ich hatte zwei Fehlgeburten und die intimsten Dinge wurden in der Öffentlichkeit ausgebreitet", blickte Sonja zurück. Dies sei für sie besonders schwer gewesen: "Es war absolut schrecklich, denn es war ein Mediensturm, als man da rausmusste. Das war natürlich eine schwierige Erfahrung. Aber dann ist es gut gegangen."

Getty Images Königin Sonja von Norwegen bei einer Kunstausstellung

Getty Images Königin Sonja von Norwegen, Januar 2023

Getty Images König Harald und Königin Sonja von Norwegen

