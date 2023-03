Kurz nach Verleihung: Oscar-Gewinner musste ins Krankenhaus!

Dieser Abend endete für Eric Saindon (53) nicht gut! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Hollywood die diesjährigen Oscars verliehen. Den Preis für die "Besten visuellen Effekte" sahnte in diesem Jahr der Film Avatar: The Way of Water ab und die jeweiligen Gewinner nahmen ihren Preis auf der Bühne entgehen. Darunter war auch Eric – doch er ging unter höllischen Schmerzen zu den Oscars!

Wie IndieWire jetzt berichtet, ging es dem VFX Supervisor schon vor der Verleihung nicht gut und er war bereits wegen "starker Schmerzen" im Krankenhaus. Als die Ärzte jedoch nichts finden konnten, wurde er mit Schmerzmitteln entlassen und besuchte die Oscar-Verleihung. Doch kurz nachdem er den Preis auf der Bühne entgegengenommen hatte, musste Eric direkt ins Krankenhaus! Bei ihm wurde ein Dünndarmriss festgestellt und er wurde umgehend operiert.

Nun geht es Eric aber wieder den Umständen entsprechend gut. "Es geht ihm wieder besser und erholt sich in diesem Moment. Ich bin nur froh, dass er rechtzeitig gegangen ist. Ein Riss ist eine ernste Sache", erklärte eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

