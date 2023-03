Schwangerer Anna Adamyan fehlt das Vertrauen in sich selbst

Anna Adamyans (26) Vergangenheit hat Spuren hinterlassen. Der Kinderwunsch der einstigen Germany's next Topmodel-Teilnehmerin blieb lange Zeit unerfüllt: Die Beauty leidet an Endometriose, weshalb sie nicht auf natürliche Weise schwanger werden kann. Nachdem sie mehrere Fehlgeburten verkraften und einige Behandlungen über sich ergehen lassen musste, konnte sie Ende vergangenen Jahres endlich stolz verkünden, dass die künstliche Befruchtung funktioniert hat: Sie ist schwanger und erwartet einen Jungen! Doch Anna hat wegen ihrer schwierigen Schwangerschaftsreise noch immer Zweifel.

Mittlerweile verläuft die Schwangerschaft gut, wofür die 27-Jährige mehr als dankbar ist. Dennoch hat die Frau von Sargis Adamyan (29) immer noch Zweifel. "Dadurch, dass ich von den ganzen Jahren so ein schlechtes Gefühl zu meinem Körper habe, fehlt mir das Vertrauen. Nicht in das Baby, sondern in mich selbst", gab sie in einem Interview mit RTL zu. Auch wenn sie manchmal immer noch Sorgen befallen, weiß sie, dass sich die ganze Aufregung am Ende des Tages aber lohnt: "Sämtliche Strapazen sind es wert, dass dieser kleine Mann [bald] fröhlich rumturnen kann und dass ich das erleben darf."

Das ist aber nicht das Einzige, was Anna belastet: Die Angst vor weiteren missglückten Schwangerschaften ist groß. "Rückblickend war das schon eine sehr, sehr schwierige Zeit und ich hätte jetzt einfach Angst, dass es jetzt wieder so eine lange Zeit wird", verriet die Influencerin und merkte an: "Ich würde nicht wieder durch vier Jahre und elf weitere künstliche Befruchtungen [gehen]."

Anzeige

Instagram /annaadamyan Anna Adamyan im Februar 2023

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de