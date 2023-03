Stolz wie Oscar! Ke Huy Quan nimmt Trophäe überall mit hin

Ke Huy Quan (51) lässt seinen Oscar wohl so schnell nicht mehr los! In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Schauspieler bei den Academy Awards als "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle in "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet worden. Der vietnamesisch-amerikanische Filmstar freut sich natürlich riesig über diese Ehre. Das beweisen nun auch diese süßen Bilder: Ke Huy wurde jetzt dabei gesichtet, wie er seine Oscar-Trophäe stolz in der Öffentlichkeit mit sich herumträgt!

Einen Tag nach seinem großen Sieg hat er seinen Preis noch nicht losgelassen: Paparazzi knipsten den Preisträger am Montag in Hollywood – er befand sich gerade auf dem Weg zur Aufzeichnung von Jimmy Kimmels (55) Talkshow. Ke Huy trug einen blauen Pullover, schicke Hosen und Anzugschuhe. In seiner einen Hand hielt er einen Kleidersack, in dem sich vermutlich ein Sakko befand. Mit der anderen Hand umklammerte der 51-Jährige seinen frisch gewonnenen Oscar. Als er die Fotografen entdeckte, posierte er stolz damit.

Seine Reaktion auf seinen Oscar-Sieg ging bereits viral. So hielt Ke Huy seine Trophäe ganz fest und jubelte weinend in die Kamera: "Mama, ich habe einen Oscar gewonnen!" Auf Twitter kommentierte ein Zuschauer: "Wenn man nicht genau so reagiert, hat man den Oscar auch nicht verdient!" Ein anderer betonte: "Ich muss jedes Mal mitweinen, wenn ich dieses Video sehe... So schön!"

Ke Huy Quan nach seiner Oscar-Auszeichnung

Ke Huy Quan nach seiner Oscar-Auszeichnung

Ke Huy Quan mit seinem Oscar als "Bester Nebendarsteller"

