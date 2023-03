Ke Huy Quan sorgt sich trotz seines Oscars um seinen Erfolg

Er ist besorgt! Ke Huy Quan (51) wurde bei der diesjährigen Oscar-Verleihung ausgezeichnet. Er durfte sich über den begehrten Goldjungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" in "Everything, Everywhere, All at Once" freuen. Vor seinem heutigen Erfolg war es lange still um den einstigen Kinderstar geworden. Genau vor diesem Stillstand fürchtet sich Ke Huy jetzt – trotz seines Oscars im Ärmel!

"Ich bin so besorgt, dass das nur eine einmalige Sache war", gab der 51-Jährige kurz nach seinem großen Gewinn im Gespräch mit Variety zu. Der gebürtige Vietnamese mache sich selbst Druck: Seinen Unterstützern und Fans gegenüber fühle sich der Golden Globe-Preisträger verpflichtet, etwas Gutes nachzuliefern. Von seinen Sorgen hatte der "Goonies"-Darsteller kürzlich auch der zweifachen Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett (53) erzählt. Diese hatte ihm daraufhin geraten: "Geh einfach mit deinem Herzen und sei unverantwortlich: Kümmere dich nicht darum, was andere Leute denken."

Vor fast 40 Jahren hatte Ke Huy seine erste große Filmrolle – und zwar neben Schauspiel-Legende Harrison Ford (80)! In "Indiana Jones und der Tempel des Todes" spielte er 1984 einen elfjährigen Taxifahrer. Auch im 80er-Hit-Streifen "Die Goonies" war der Stunt-Choreograf dabei. Dort landete er als eines der vier Mitglieder der Kinderbande sogar seine erste Hauptrolle.

Getty Images Ke Huy Quan mit seinem Oscar als "Bester Nebendarsteller"

MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Harrison Ford Kate Capshaw und Ke Huy Quan in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

United Archives GmbH Jeff Cohen, Sean Astin, Corey Felman, Ke Huy Quan in "Die Goonies"

