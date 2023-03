Dieser Oscar-Preisträger war früher ein echter Kinderstar!

Ke Huy Quan könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Bei der gestrigen Oscar-Verleihung in Los Angeles sahnte der Schauspieler für seine bahnbrechende Rolle in "Everything, Everywhere, All at Once" den begehrten Goldjungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ab. Der 51-jährige Darsteller arbeitet aber schon seit seiner Kindheit erfolgreich in der Film-Industrie. In diesen bekannten Kino-Klassikern spielte Ke Huy als Teenie mit!

Vor fast 40 Jahren hatte der in Vietnam geborene Golden Globe-Gewinner seine erste große Filmrolle – und zwar neben Schauspiel-Legende Harrison Ford (80)! In "Indiana Jones und der Tempel des Todes" spielte er 1984 einen elfjährigen Taxifahrer. Auch im 80er-Hit-Streifen "Die Goonies" war der Stunt-Choreograf dabei. Dort landete er als eines der vier Mitglieder der Kinderbande sogar seine erste Hauptrolle.

Vier Jahrzehnte nach seinem Auftritt im zweiten Indiana-Jones-Teil kam es gestern zu einer süßen Reunion: Harrison stand zusammen mit seinem einstigen Co-Star auf der Bühne. Er durfte den Darstellern von "Everything, Everywhere, All at Once" den Award als "Bester Film" überreichen. Total gerührt sprang Ke Huy dem 80-Jährigen dabei in die Arme, zog ihn in eine enge Umarmung und gab ihm sogar einen kleinen Schmatzer auf die Wange.

MOVIESTORE COLLECTION LTD/action press Harrison Ford Kate Capshaw und Ke Huy Quan in "Indiana Jones und der Tempel des Todes"

United Archives GmbH Jeff Cohen, Sean Astin, Corey Felman, Ke Huy Quan in "Die Goonies"

Getty Images Harrison Ford und Ke Huy Quan bei den Oscars 2023

