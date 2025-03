Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi strahlen auf Red Carpet

Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (22) zogen bei der Filmpremiere von "The Electric State" in Madrid wohl einige Blicke auf sich. Die Schauspielerin und das Model präsentierten sich am vergangenen Donnerstag gemeinsam auf dem roten Teppich. Millie trug ein bodenlanges Kleid mit silberner Stickerei, das ihren Körper gekonnt umspielte. Jake setzte mit Bluejeans, braunen Stiefeln und einer schwarzen Lederjacke auf einen lässigen Retro-Look – ganz im Stil seines berühmten Vaters Jon Bon Jovi (63).

Der Abend war jedoch mehr als nur ein modisches Highlight, denn Millie feierte ihren neuen Netflix-Film an der Seite von Co-Star Chris Pratt (45), der sich in einem mintfarbenen Anzug zeigte. Im Film spielt die Stranger Things-Bekanntheit Michelle, eine junge Frau, die sich zusammen mit einem Roboter und dem Exzentriker Keats, dargestellt von Chris, auf eine abenteuerliche Reise begibt. Unter anderem spielen im Film auch Ke Huy Quan (53), Stanley Tucci (64) und Giancarlo Esposito (66) mit.

Auch privat scheint es für Millie und Jake bestens zu laufen. Der Sohn des bekannten Musikers unterstützte seine Partnerin bereits während der Promotiontour zu ihrem neuesten Projekt. Bei der Premiere in Los Angeles wenige Tage zuvor begleitete er sie und zeigte sich in einem eleganten schwarzen Anzug an ihrer Seite. Millie und Jake wurden im Jahr 2021 ein Paar und wagten im vergangenen Jahr sogar den Schritt vor den Traualtar. "Zusammen strahlten sie die perfekte Mischung aus Glamour und Coolness aus und ließen die Kameras nicht stillstehen", schwärmte Jon während eines BBC-Auftrittes.

Patricia J. Garcinuno/Getty Images Collage: Millie Bobby Brown und Chris Pratt im Februar 2025

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Ehepaar

