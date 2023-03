Die Oscars 2023: Ke Huy Quan ist bester Nebendarsteller!

Wer gewinnt in dieser Kategorie? Die Oscars 2023 sind im vollen Gange. Jimmy Kimmel (55) moderiert dieses Jahr eine der wichtigsten Preisverleihungen des Jahres. In den Kategorien "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin" sind unter anderem Austin Butler (31), Cate Blanchett (53) und Michelle Yeao nominiert. Bevor es zu diesen Ehrungen kommt, wird aber noch der beste Nebendarsteller gekürt: Wer nimmt den Oscar mit nach Hause?

Zur Auswahl standen Brendan Gleeson (67) für seine Leistung in The Banshees of Inisherin, Brian Tyree Henry (40) für seine Rolle in "Causeway", Judd Hirsch als Nebendarsteller in "Die Fabelmans", Barry Keoghan (30) ebenfalls in "The Banshees of Inisherin" und Ke Huy Quan in dem mehrfach nominierten Film "Everything Everywhere All at Once". Die Academy entschied sich für Ke Huy – er ist der beste Nebendarsteller 2023!

"Mama, ich habe eben einen Oscar gewonnen![...] Sie sagen, sowas passiert nur in Filmen, ich kann nicht fassen, dass mir das hier passiert", zeigte er sich äußerst dankbar mit Tränen in den Augen bei seiner Annahme des Preises – und schien teilweise etwas sprachlos über die Ehrung. Ke Huy küsste sogar seinen eigenen ersten Goldjungen.

Getty Images Judd Hirsch, Oscars 2023

Getty Images Brendan Gleeson, Februar 2023

Getty Images Barry Keoghan, Februar 2023

Getty Images Brian Tyree Henry auf der "If Beale Street Could Talk" Premiere

