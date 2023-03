Kim Kardashians heiße Selfies: Fans achten nur auf Schatten

Kim Kardashian (42) sorgt ungewollt für ein Rätsel! Die Reality-TV-Bekanntheit und Unternehmerin macht kein Geheimnis daraus: Sie ist stolz auf ihren Body. Sowohl im Netz als auch bei öffentlichen Auftritten stellt sie ihre Mega-Kurven nur zu gerne zur Schau – gerne auch mal mit nackter Haut. Auch auf ihren neuesten Bildern zeigt die dreifache Mama sich jetzt von ihrer sexy Seite... Doch ihre Fans beschäftigt hier nur ein Detail: Was ist das für ein Fleck auf Kims Dekolleté?

Via Instagram teilte die Beauty drei Schnappschüsse von sich: alles Selbstporträts im Bikini, mit Fokus auf ihre üppigen Brüste. Doch auf ihre Boobies konzentriert sich hier niemand – sondern nur auf den merkwürdigen Fleck, der sich auf dem Startbild scheinbar über ihre Brust erstreckt! "Was ist das für ein Fleck?", "Was zur Hölle? Hast du was verschüttet?" und "Was ist das da auf deiner Brust?", wundern sich ihre Follower reihenweise. Die Auflösung ist jedoch ziemlich harmlos: Es handelt sich bloß um einen Schatten, der durch das Smartphone in ihrer Hand beim Fotografieren geworfen wurde.

Auch Kims Schwester Khloé Kardashian (38) sorgte gerade mit einem Instagram-Post für Aufregung. Die TV-Bekanntheit hat offenbar mal wieder eines ihrer Bilder retuschiert, um darauf dünner auszusehen. Doch der etwas ungeschickte Versuch fiel ihren Followern direkt auf – und bescherte ihr einen Shitstorm in den Kommentaren: "Khloé Darling, der Hintergrund sieht ein bisschen schief aus", merkte ein User belustigt an. Die 38-Jährige hat den Beitrag inzwischen gelöscht.

Kim Kardashian, Unternehmerin

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Kim Kardashian und Khloé Kardashian, Juli 2022

