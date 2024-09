Neuer "Ocean's"-Film mit George Clooney und Brad geplant?

Fans der "Ocean's"-Reihe dürfen aufatmen: Ein weiterer Teil der beliebten Filmserie könnte bald Realität werden. George Clooney (63) und Brad Pitt (60) haben sich offenbar für "Ocean's 14" zurückgemeldet und liebäugeln mit Regisseur Edward Berger, wie exklusive Quellen laut Deadline verraten. Obwohl es noch keine offizielle Bestätigung gibt, soll Berichten zufolge das Momentum für ein neues Abenteuer der Diebesbande am Wachsen sein. Die nächste Fortsetzung wäre damit die erste, die nicht von Kultregisseur Steven Soderbergh (61) inszeniert wird.

Edward hat sich als Regisseur einen Namen gemacht, vor allem durch seinen Erfolg mit Im Westen nichts Neues, der vier Oscars gewann, darunter den für den besten internationalen Film. Sein neuestes Werk "Conclave", das die Intrigen hinter der Wahl eines neuen Papstes beleuchtet, wurde nach seinem Debüt beim Telluride-Filmfestival hochgelobt und hat sich als Oscar-Favorit für den besten Film herauskristallisiert. Edward, derzeit gut im Geschäft, hat mehrere Angebote auf dem Tisch, aber eine Zusammenarbeit mit George und Brad könnte ein unwiderstehlicher Karriereschritt sein.

George Clooney und Brad Pitt sind nicht die einzigen Stars, die für "Ocean's 14" im Gespräch sind. Insidern zufolge wird auch mit der Rückkehr von Matt Damon (53) und Casey Affleck (49) sowie anderen Mitgliedern gerechnet. Erst kürzlich feierten George und Brad die Premiere ihres Apple-Films "Wolfs" beim Filmfestival in Venedig. Bereits während der Promo für "Boys on the Boat" äußerte sich George vergangenes Jahr optimistisch über das Drehbuch zu "Ocean's 14" und betonte dessen Ähnlichkeit zum Klassiker "Abgang mit Stil". Fans dürfen gespannt sein, ob der Oscar-gekrönte Regisseur das Zepter für den neuen "Ocean's"-Film übernimmt.

Getty Images Edward Berger, Regisseur

United Archives GmbH Brad Pitt und George Clooney in "Ocean's Eleven", 2001

