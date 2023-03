Neue TV-Show mit dem Wendler: Diese Promis kochen vor Wut

Diese Baby-Show-News machen einige Stars fassungslos! Schlagerstar Michael Wendler (50) und seine Frau Laura Müller (22) polarisierten mit ihrer Liebesgeschichte ganz Deutschland. Mit seinen Aussagen über Corona kassierte der Sänger viel Hate und verlor zahlreiche Kooperationen. Nach einer langen Funkstille verkündeten sie nun überraschend, dass sie Eltern werden. Doch nicht nur das! Die Schwangerschaft von Laura werden Fans bald im Fernsehen verfolgen können: Diese Stars macht das wütend!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Julian Stoeckel (35) nun einen Beitrag zu den Show-News. Sichtlich wütend fordert er: "Wenn RTL2 mit Michael und Laura Wendler eine Baby-Doku dreht, dann müsst ihr auch unsere achte Staffel von 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' wieder [...] freischalten." In den Kommentaren schließen sich weitere Follower seiner Meinung an. "Ich finde es eine Frechheit, diesem Menschen wieder so eine Aufmerksamkeit zu geben", schreibt ein Fan. Andere verkünden, die Sendung auf gar keinen Fall gucken zu wollen.

Auch Jasmin Herren (44) scheint fassungslos zu sein. Unter ihrem Beitrag schreibt die TV-Persönlichkeit: "Unfassbar." Ähnlich wie Julian spricht auch sie Forderungen aus: "Und wenn das echt so ist, sollte RTL bitte auch die Sommerhaus-Staffel 2019 freischalten". Damit spielt sie auf die Sendungen an, bei denen ihr verstorbener Mann Willi Herren mitgewirkt hatte und die von der Plattform heruntergenommen wurden.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

Getty Images Julian F. M. Stoeckel im Oktober 2018

ActionPress Jasmin und Willi Herren, 2019

