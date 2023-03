Sarah Engels und Julian steuern einen Karrierewechsel an

Dieses Paar wagt einen Neuanfang! Sarah Engels (30) wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt. Anschließend nahm die Sängerin an weiteren Shows wie Let's Dance oder The Masked Singer teil. Inzwischen ist die zweifache Mutter nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch glücklich mit Julian Engels (29) verheiratet. Das Paar teilt vor allem ein Hobby miteinander: Gesunde Ernährung und Sport. Diese Leidenschaft möchten Sarah und Julian jetzt zum Beruf machen.

In ihrer Instagram-Story erzählte Sarah offen über die neuen Pläne: "Wie ihr wisst, lieben wir es ja, uns neuen Herausforderungen zu stellen. Und da sind wir schon seit ein paar Wochen an etwas dran." Das Paar sei derzeit dabei, sich als Trainer lizenzieren zu lassen. "Wenn wir das machen, dann wollen wir es auch wirklich richtig machen, zu 100 Prozent", verriet die 30-Jährige. Der Trainerschein würde den beiden helfen, ihr Wissen bedenkenlos mit ihren Followern zu teilen.

Erst Ende Februar teilten die Turteltauben mit ihren Fans im Netz aufregende Neuigkeiten: "Wir haben unseren Sportbootführerschein!" Stolz hielt Julian den blauen Schein in die Kamera. "Eine neue Herausforderung, die wir als Team gemeistert haben und damit auch ganz schön aus unserer Komfortzone gelockt wurden", schrieben die beiden unter dem Beitrag.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Dezember 2022

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Juli 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels

