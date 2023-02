Auf Mallorca: Sarah Engels macht Julian süße Liebeserklärung

Sarah Engels (30) ist total happy mit ihrem Julian (29)! Die einstige DSDS-Finalistin und der Sportler sind seit über drei Jahren ein Paar. 2021 besiegelten sie ihr Liebesglück mit dem Jawort. Im selben Jahr wurde ihre gemeinsame Tochter Solea (1) geboren. Momentan hält sich das Paar auf Mallorca auf, um den Bootsführerschein zu machen. Zwischen den ganzen Lehreinheiten ist aber offenbar auch ein wenig Zeit für Zweisamkeit: Sarah widmete ihrem Julian nun zuckersüße Worte!

In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin eine süße Liebeserklärung. "Ich liebe dich für alles, was du bist und all das, was du aus mir machst. Ich liebe dich für all die Dinge, die wir gemeinsam erleben und all die Dinge, die ich nur mit dir schaffen will", schwärmte sie von ihrem Ehemann. Sie schätze ihn aber auch für seine Fehler, obwohl sie diese manchmal auch hasse.

Bei so viel Liebe schließt Sarah auch ein weiteres Kind nicht aus. "Ich bin da recht offen", verriet die zweifache Mutter. Momentan sei sie jedoch glücklich, wie es ist. Sie wolle ihrem Sohn Alessio (7), der aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi (30) hervorging, und Solea die volle Aufmerksamkeit schenken.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und Julian Engels im Januar 2023

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, Mai 2022

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im Februar 2023 in Dortmund

