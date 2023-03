Sexy: Kendall Jenner zeigt Underboob im Kunstpelz-Cape

Kendall Jenner (27) zeigt, was sie hat. Die Outfits der Keeping up with the Kardashians-Beauty treffen oft auf Begeisterung im Netz. Doch manche Looks gehen auch den Fans zu weit. Zuletzt kassierte sie wieder Spott: Das Model teilte zwei Videos, in denen sie ausgelassen einen asymmetrischen Jumpsuit präsentiert. Ihre Follower waren verwirrt und wünschten sich ein zweites Hosenbein. Ob Kendall mit ihrem neusten Outfit überzeugen kann?

Kendall posierte für eine Reihe von frechen Schnappschüssen, die sie auf Instagram teilte. Die Reality-TV-Persönlichkeit entblößte ihre straffe Taille in einem kurz geschnittenen Kunstpelz-Cape von Ann Demeulemeester, welches einen Blick auf den unteren Teil ihrer Brüste gestattete, und einem tief sitzenden schwarzen Maxirock. "Night out in @anndemeulemeester_official", schrieb der Star in der Bildunterschrift des Posts, den er mit seinen 279 Millionen Followern teilte. Aus diesem Anlass trug das Model seine brünetten Haare in der Mitte gescheitelt und zu einem schicken Dutt zurückgesteckt.

Auch ihre Fans sind begeistert. "Ist das ein Mensch oder ein Engel", fragte ein Follower unter dem Beitrag. Ein anderer User hatte ebenfalls eine Frage: "Kannst du dein Geheimnis verraten??? Wie kannst du in allem so hübsch sein?"

Kendall Jenner, Reality-TV-Star

Kendall Jenner, Model

Kendall Jenner, März 2023

