"Lächerlich": Fans verspotten Kendall Jenners Outfit im Netz

Kendall Jenner (27) polarisiert wieder mit ihrem Look! Die TV-Bekanntheit gilt als Stilikone und wird auf Social Media oft für ihre eleganten Outfits bewundert. Vor allem durch ihre internationalen Erfolge als Model machte sie sich auch außerhalb der Realityshow The Kardashians einen Namen. Doch ihre Follower machen sich gerne auch mal über die Looks der TV-Bekanntheit lustig. Nun ist das Netz irritiert: Was ist mit Kendalls Outfit los?

Auf Instagram teilte die 27-Jährige zwei Videos. Der erste Clip zeigt, wie sie auf dem Bett hüpfend einen ausgefallenen Einteiler präsentiert. Der weite Rüschensaum des eng anliegenden Hosenbeins wippt schwungvoll umher, während sie sich im Kreis dreht. Das Problem für die Fans: Es gibt kein zweites Hosenbein! Viele sind daher verwirrt, mit welchem Kleidungsstück sie es hier zu tun haben. "Wahrscheinlich das lächerlichste Kleid, das ich seit Langem gesehen habe", lautete ein Kommentar. Daraufhin stellte jemand klar: "Gut, dass es kein Kleid ist, LOL, aber ja, es würde tausendmal besser aussehen mit zwei Beinen."

Doch für alle, die den Jumpsuit wegen der Drehung nicht erkennen können, fügte Kendall noch ein zweites Video hinzu: Lässig liegt sie auf dem Bett und streckt das entblößte Bein stolz nach oben. Anschließend lässt sie es fallen und grinst zufrieden in die Kamera. Die Unternehmerin wirkt nicht gerade, als würde sie auf die Bestätigung ihrer Follower warten und scheint sich im asymmetrischen Look mit ihrem Weißwein pudelwohl zu fühlen. Auch Schwester Khloé Kardashian (38) lobte ihre fröhliche Art: "Ich liebe dich einfach", kommentierte sie.

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Kendall Jenner

