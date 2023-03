Tristan Thompson will Ex Khloé Kardashian zurückerobern!

Tristan Thompson (32) gibt nicht so schnell auf. Bei dem Basketballer und Realitystar Khloé Kardashian (38) ging es in den vergangenen Jahren ziemlich turbulent zu. Während der Beziehung war der NBA-Profi seiner damaligen Freundin mehrmals fremdgegangen, woraufhin die Beauty den Schlussstrich zog. Aufgrund der beiden Kinder pflegen die zwei ein freundschaftliches Verhältnis, doch der Sportler erhofft sich scheinbar mehr: Tristan soll Khloé zurückerobern wollen!

Dies berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly: "Tristan versucht immer wieder, Khloé zurückzubekommen, er liebt sie immer noch und will, dass es zwischen ihnen funktioniert." Laut der Quelle habe der 32-Jährige noch immer Gefühle für seine einstige Partnerin, doch diese seien einseitig: "Sie sind Freunde und tolle Co-Eltern, aber er will mehr."

Die Fans dagegen sind anderer Meinung. Laut einigen Reddit-Nutzern wird es ein Liebes-Comeback bei Khloé und Tristan geben – auch weiterer Nachwuchs scheint laut einigen Usern nicht unwahrscheinlich. "Eine Leihmutter ist wahrscheinlich gerade schon schwanger", lautete ein Kommentar.

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juli 2020

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Sportler

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

