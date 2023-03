Zwei auf einmal: Diese "Der Bachelor"-Mädels müssen gehen

Bei Der Bachelor müssen diesmal zwei Kandidatinnen gehen. In jeder Nacht der Rosen müssen die Mädels in der beliebten Kuppelshow nach Hause gehen. In der neuesten Folge warf auch eine Kandidatin freiwillig das Handtuch: Fiona entschied sich, nach Haue zu fahren. Aber der diesjährige Bachelor David Jackson musste auch selbst eine Entscheidung treffen – und es bekamen gleich zwei Frauen keine Rose.

In der heutigen Folge von "Der Bachelor" entschied David sich, zwei der Mädels nicht mit in die nächste Runde zu nehmen. Zum einen musste die Studentin Maike den Heimweg antreten. "Das Runde ist wohl leider nicht ins Eckige gekommen, aber da draußen wartet irgendwo der Richtige", nahm sie die Entscheidung sportlich. Als Zweites musste Manina nach Hause gehen. Diese hatte zunächst noch ein gutes Gefühl, weil die Gespräche der beiden funktionierten. Da der Funke wohl dennoch nicht übergesprungen war, war aber auch die Kölnerin nicht allzu enttäuscht.

Doch die drei Exits sind noch nicht alles: In der Folge wurde auch erwähnt, dass Kandidatin Lisa Roth aus familiären Gründen aussteigen musste. Zuvor hatte außerdem auch schon Danielle Hein freiwillig die Koffer gepackt. Und für sie konnte er Abflug nicht schnell genug kommen. "Die Gedanken haben mich wirklich wahnsinnig gemacht, die ganz letzte Nacht über. Ich habe das Gedankenchaos nicht mehr ausgehalten", erklärt sie im Gespräch mit Promiflash.

