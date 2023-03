Deshalb wollte Bachelor-Danielle ganz schnell nach Hause!

Sie konnte es wohl nicht länger dort aushalten! Der Bachelor 2023 flimmert seit ein paar Wochen über die Bildschirme – und die Fans des Kuppelformats dürfen gespannt die Liebesreise von David Jackson verfolgen. In der ersten Nacht der Rosen hatten sehr viele Ladys Interesse an dem TV-Junggesellen gezeigt. Vor allem aber Danielle Hein, die sich stets um ein Gespräch mit ihm bemüht hatte. In der zweiten Folge wollte Danielle dann urplötzlich und ohne Verabschiedung von David die Villa verlassen – warum, das erklärt sie nun Promiflash!

Die Blondine saß quasi schon mit ihren Koffern im Interview und erzählte, dass sie so schnell wie möglich nach Hause will. "Ich kann jetzt keine Sekunde länger mehr hierbleiben", betonte sie im TV. Im Promiflash-Interview verrät Danielle jetzt, dass es zwischen ihr und David nicht geknistert habe: "Die Gedanken haben mich wirklich wahnsinnig gemacht, die ganze letzte Nacht über. Ich habe das Gedankenchaos nicht mehr aushalten können." Sie hätte es dem Rosenverteiler eigentlich auch gerne persönlich gesagt.

"Ich hätte es ihm am liebsten sofort mitgeteilt. Es war für mich einfach unmöglich, mit den zermürbenden Gedanken bis zur nächsten Nacht der Rosen zu warten", führt Danielle aus. Was genau in ihrem Kopf vorging, offenbart sie jedoch nicht.

