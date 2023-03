Dani Katzenberger verrät Details über Iris' kommendes Date!

Iris Klein (55) stürzt sich wieder in das Dating-Leben! Die Reality-TV-Bekanntheit hat schwere Monate hinter sich: Ihr Mann Peter Klein (55) soll sie in Australien mit Yvonne Woelke (41) betrogen haben. Das führte zu der Trennung des Ehepaars und einem folgenden Rosenkrieg. Nun blickt Iris aber wieder nach vorn und hat morgen ihr erstes Date – und ihre Tochter Daniela Katzenberger (36) plaudert schon Details darüber aus!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die TV-Beauty bei ihren Fans. "Ich bin so aufgeregt, ich bin so nervös: Meine Mutter hat morgen ihr erstes Date. Ich bin nervöser als die!", gibt Dani total freudig zu. Dann verrät sie auch noch ein paar Infos rund um das Treffen: "Jetzt hat sie jemanden kennengelernt und trifft den auch morgen. Ich glaube, die gehen Kaffeetrinken." Außerdem habe Iris den Mann wohl über Tinder kennengelernt.

Die Katze hat den neuen Mann von ihrer Mutter auch schon ausgecheckt. "Auf Fotos sieht der richtig gut aus. Das ist schon so ein Dilf!", witzelt sie. So oder so gönnt sie Iris den Neuanfang, gerade weil sie so eine schlimme Zeit hinter sich hat.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / iris_klein_mama Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

