Die Nacht der Rosen: Bachelor-Yolanda war total betrunken!

Sie trank einen Shot zu viel! Der Bachelor David Jackson ist derzeit im Fernsehen auf der Suche nach der großen Liebe. Um seine Herzensdame zu finden, versucht der 32-Jährige die Frauen besser kennenzulernen. In der Nacht der Rosen stehen die Kandidatinnen oft für ein Gespräch mit dem Hottie Schlange, um ihn von sich zu überzeugen. Kandidatin Yolanda konnte sich nur schwer auf David konzentrieren, denn sie hatte zu tief ins Glas geschaut!

In der aktuellen Folge bittet Rosenkavalier David die Studentin in der Nacht der Rosen um ein Gespräch. "Ich hatte glaube ich auch ein oder zwei Tequila-Shots, wodurch dann auch die Seiten an mir hervorgekommen sind, die ich vielleicht [...] nicht so gezeigt hätte", gibt Yolanda im Interview kleinlaut zu. Bachelor-Fans scheinen das bemerkt zu haben. "Diese betrunkene Yolanda ist so unangenehm", schreibt einer. "Yolanda ist nicht flirty, die ist hackedicht", stimmt ein anderer Zuschauer zu.

Bei der Rosenvergabe kommt es dann zu der nächsten peinlichen Situation, denn als Yolanda auf ihre Rose wartet, äußert sie: "Ich würde mich schon sehr wundern, wenn da keine Rose kommt. Und wenn nicht: Dann schnipp schnapp Pimmel ab." Die Zuschauer sind von dieser Aussage sichtlich irritiert: "Das tut zum einen sehr weh und ist alles andere als Ladylike!" Als die 26-Jährige eine Runde weiterkommt, sorgt das für Kopfschütteln. "Yolanda bekommt ne Rose? Davids Pimmel wird es freuen", witzelt ein Fan.

Der Bachelor, RTL Die Bachelor-Kandidatinnen in der ersten Nacht der Rosen

Instagram / shnuffelmaus Bachelor-Kandidatin Yolanda

RTL+ David Jackson, Bachelor 2023

