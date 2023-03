Freiwilliger Exit: Darum war der Bachelor nichts für Fiona

Warum wollte Fiona Bliedtner den Rosenkavalier David Jackson nicht weiter kennenlernen? Die Hamburgerin hatte sich beim Bachelor beworben und war für die Dreharbeiten extra nach Mexiko gereist. Sie schaffte es sogar in die dritte Runde – doch dann war Schluss für sie: Fiona packte freiwillig ihre Koffer, um die Heimreise anzutreten. David war offenbar nicht ihr Mister Right. Gegenüber Promiflash verrät Fiona jetzt, was genau hinter ihrem frühen Abgang steckt.

"Ich war von Anfang an eher skeptisch, wollte dem Ganzen aber dennoch eine Chance geben und nicht aufgrund eines ersten Eindrucks zu schnell eine Entscheidung fällen", erzählt die 29-Jährige im Promiflash-Interview. Bei ihrer letzten Unterhaltung am Ende der dritten Nacht der Rosen sei für sie dann aber endgültig klar gewesen, dass es bei ihnen nicht passt und sie die Sendung verlassen möchte. "Es gab einige Gespräche zwischen David und mir, natürlich konnten davon nicht alle gezeigt werden. Währenddessen habe ich immer mehr festgestellt, dass wir verschiedene Ansichten haben", erklärt sie weiter. Sie könne sich zum Beispiel kaum vorstellen, wie er in Dubai zu leben.

Auf ihre Entscheidung blickt Fiona im Nachhinein mit gemischten Gefühlen zurück: "Natürlich war ich einerseits traurig, vor allem wegen der Mädels und weil dort wirklich tolle Freundschaften entstanden sind." Jedoch ginge es in dem Format um die Liebe. "Und wenn klar ist, dass man die dort nicht findet, ist es das einzig Richtige und Faire zu gehen", stellt die Tänzerin klar.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

Anzeige

RTL / Frank Fastner Fiona Bliedtner, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / fiona_bliedtner Fiona Bliedtner im April 2022 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de