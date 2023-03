"Es matcht nicht": Fiona verlässt den Bachelor freiwillig

Fiona Bliedtner zog bei Der Bachelor die Reißleine. In jeder neuen Folge der beliebten Kuppelshow muss sich Rosenverteiler David Jackson entschieden, welche der Kandidatinnen er mit in die nächste Runde nimmt und welche nach Hause gehen müssen. Doch manche der Mädels nehmen ihm die Entscheidung ab. So auch in der neuesten Episode: Diesmal entschied sich Fiona, den Bachelor freiwillig zu verlassen.

Bereits über die ganze Folge "Der Bachelor" hinweg ärgerten sich die daheim geblieben Mädels, dass sie bei David nicht zum Zug kommen. Das schien vor allem Fiona sehr zu belasten. "Ich will gar keinen Menschen, der nicht auf mich zugeht. [...] Also wenn da nichts von der anderen Seite kommt, mache ich mich doch nicht zum Deppen", echauffierte die gebürtige Hamburgerin sich. Sie habe sich gewünscht, dass David auf sie zukommt und die Initiative ergreift. Da das nicht passierte, verkündete sie ihm ihre Entscheidung am Ende des Abends. "Ich habe gemerkt, dass das nicht matcht zwischen uns", erklärte sie.

Fiona ist aber nicht die Erste, die David freiwillig den Laufpass gab. So verließ bereits Danielle Hein die Sendung. "Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte", meinte sie. Den Girls offenbarte sie, dass sie aber bereits in der ersten Nacht der Rosen unsicher gewesen ist.

