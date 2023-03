Kein Geheimnis mehr: Rihanna zeigt stolz ihren Babybauch

Dieses Jahr könnte für Rihanna (35) nicht besser laufen. Nach ihrer Halftime-Show-Performance beim Super Bowl machte sie ihre zweite Schwangerschaft offiziell. Danach trat sie auch noch bei den Oscars auf. Jetzt gönnt sich die Sängerin erst mal ein bisschen Freizeit: Gemeinsam mit Partner A$AP Rocky (34) genoss sie ein paar Stunden Ruhe beim Shopping in West Hollywood. Beim gemeinsamen Ausflug präsentierte Rihanna stolz ihren Babybauch!

Auf neuen Paparazzi-Bildern sieht man Rihanna und A$AP Rocky jetzt händchenhaltend beim Verlassen einer Mall in West Hollywood. Beide wirken entspannt. Rihannas Babybauch ist auf den Bildern klar zu erkennen. Die Sängerin trägt ein hochgerolltes blaues Shirt mit Streifen, dazu ein paar lässige Jeans und Bikerboots. Sie ergänzte den Look durch einen XXL-Ohrring in Form eines Mittelfingers, eine große Sonnenbrille und eine kleine Koffertasche. A$AP Rocky zeigte sich ebenfalls in Jeans, kombiniert mit einer grün gesteppten Weste über einem roten Holzfäller-Hemd. Seinen Look vollendete er mit Kappe und großer Sonnenbrille.

Rihanna und A$AP Rocky sind offiziell seit 2021 ein Paar. Ihr erstes Kind kam letztes Jahr zur Welt. Rihanna sprach zuletzt in einem Interview mit der britischen Vogue über das Mutter-Dasein: "Es hat sich viel verändert, aber es macht dich auch zu einer Konstanten. Du hast was zu tun."

Getty Images Rihanna bei den Academy Awards 2023

BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky in West Hollywood

Getty Images Rihanna mit A$AP Rocky bei der Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever"

