Doch kein Stress? Sharon und Christian rocken "Let's Dance"

Von miesen Vibes war hier definitiv nichts zu spüren! Auch die ehemalige Bachelorette Sharon Battiste (31) ist in der diesjährigen Let's Dance-Staffel dabei, die Influencerin tanzt mit dem Profitänzer Christian Polanc (44). Laut eines Insiders soll die Chemie zwischen den beiden jedoch überhaupt nicht stimmen. Christian dementierte das zwar bereits, Fans sind jedoch weiterhin davon überzeugt, dass die zwei sich gar nicht verstehen. Nun lieferten Sharon und Christian aber ordentlich ab!

Die beiden legten einen feurigen Cha-Cha-Cha zu "She Drives Me Crazy" auf dem Parkett hin – dabei machten Sharon und Christian eine ziemlich gute Figur und wirkten ziemlich eingespielt. Mit ihrer Performance konnten sie auch die Jury überzeugen: Von Jorge Gonzalez (55) gab es zehn Punkte, Motsi Mabuse (41) und Joachim Llambi (58) gaben jeweils neun Punkte. Ob an den Gerüchten womöglich tatsächlich nichts dran ist?

Die Zuschauer scheinen allerdings nach wie vor skeptisch zu sein. "Wie wenig Bock hast du auf deinen Partner? Sharon: Ja!" oder "Egal, wie sehr die beiden sich bemühen: Die Chemie zwischen Sharon und Christian stimmt einfach nicht", meckerten beispielsweise einige Twitter-User.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Christian Polanc und Sharon Battiste

Getty Images Sharon Battiste und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2023

