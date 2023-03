Jasmin Tawil in Psychiatrie: Was passiert mit ihrem Sohn?

Was wird nun aus Ocean? Jasmin Tawil (40) machte vor einigen Tagen Schlagzeilen, nachdem sie angeblich in Costa Rica verhaftet worden war. Kurz daraufhin meldete sich die Ex von Sänger Adel Tawil (44) selbst zu Wort. Angeblich wird sie auf einer psychiatrischen Frauenstation gegen ihren Willen eingesperrt. Ihr Sohn Ocean soll nach ihrer Festnahme in ein Heim gegeben worden sein. Was passiert nun mit dem Dreijährigen?

Laut Jasmin wurde ihr Sohn ihr bei der Festnahme entrissen "und mir auch nicht gesagt, wohin er kommt." Zwölf Tage sei es her, dass sie Ocean gesehen hat. "Ich habe so eine Angst, ich weiß überhaupt nicht, wie es ihm geht. Ich habe kein einziges Foto von ihm gesehen, ich habe nicht einmal seine Stimme gehört. Ich durfte bis jetzt nicht mit ihm reden", sagt sie gegenüber RTL. Diese Situation belastet Jasmin unglaublich. "Mein Herz tut weh, solange mein Sohn nicht bei mir ist. Und ich frage mich, wie er mir je wieder vertrauen soll."

"Die haben mir gesagt, meine einzige Möglichkeit meinen Sohn zurückzubekommen wäre, wenn jemand aus Deutschland mit einer Vollmacht kommt. Oder ich werde Costa Ricanerin. Dann bleibt er aber mindestens ein halbes Jahr beim Jugendamt und ich werde in der Zeit getestet, ob ich eine gute Mutter bin", erklärte die ehemalige GZSZ-Schauspielerin. Laut Jasmin könnte sie in den nächsten zwei bis drei Tagen bereits wieder entlassen werden.

Getty Images Jasmin und Adel Tawil im Jahr 2010

Getty Images Jasmin Tawil, 2007

Getty Images Jasmin Tawil, Schauspielerin

