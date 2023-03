Missverständnis mit Bachelor David: Schämt sich Giovanna?

Ihr ist nichts peinlich! Seit einigen Wochen sucht David Jackson als neuer Bachelor die große Liebe im Fernsehen. Während er mit einigen Frauen bereits eine emotionale Bindung aufgebaut hat, kam es mit einer Kandidatin zu einem kuriosen Missverständnis. Und das sorgte für eine Menge Trubel! Im Promiflash-Interview erzählt Giovanna nun, wie es zu der Fehlinterpretation kam und ob es ihr unangenehm war.

"Mir hat nach meiner Aussage zu Gemeinsamkeiten die fehlende Bestätigung gefehlt, dass er das auch so sieht", beschreibt die 27-Jährige die Situation vom Gruppendate. "Da er direkt nach meiner Antwort von den Vorteilen von Gegensätzen gesprochen hat, kamen bei mir falsche Signale an", erklärt sie. Dies hatte verheerende Folgen: Denn Giovanna platzte anschließend in der Mädelsvilla vor Wut.

Glücklicherweise suchte Bachelor David in der Nacht der Rosen das Gespräch mit der Brünetten. Schämen würde sie sich für ihr Verhalten nicht: "Es ist mir nicht unangenehm, da David und ich ein klärendes Gespräch hatten und er gleich verstanden hat, wieso ich seine Ansichten falsch aufgefasst habe." Schließlich habe ihr David anschließend die erste Rose überreicht und sich für ihre Ehrlichkeit bedankt.

RTL / Frank J. Fastner David Jackson, Bachelor 2023

Der Bachelor, RTL Giovanna, David und Chiara bei "Der Bachelor"

Instagram / giovanna.lnghrst Giovanna, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

